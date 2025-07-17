Adana Merkezli Narkotik Operasyonu: 41 Torbacı Adliyeye Sevk Edildi

Adana Merkezli Narkotik Operasyonu: 41 Torbacı Adliyeye Sevk Edildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda 6 ilde 130 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri, aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana merkezli 6 ilde gerçekleştiren 'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda yakalanan 41 torbacı adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetten sorgusu sürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı.

2 bin 10 polis, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarında 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 130 şüpheli ise emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 41'i adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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