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Adana haberi... Adana'daki orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana haberi... Adana'daki orman yangını

Gelen Adana haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının sıçramasını önlemek için bazı ağaçlar kesiliyor.

İlçeye bağlı Velicanlı Mahallesi Kuşderesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekip ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan yangına müdahale sürüyor.

15 yer ekibi ise bölgenin kayalık ve sarp olması nedeniyle yangına müdahale edemiyor. Yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için de bazı bölgelerde ağaçlar kesiliyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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