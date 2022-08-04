Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı gözaltına alındı Adana polisi sokakta uyuşturucu sattığını öne sürdüğü zanlıları yakalamak için gündüz vakti yaptığı operasyonda 16 zanlıyı gözaltına alırken, bir evin bahçesinde Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

 - Güncelleme:

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 16 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana polisi sokakta uyuşturucu sattığını öne sürdüğü zanlıları yakalamak için gündüz vakti yaptığı operasyonda 16 zanlıyı gözaltına alırken, bir evin bahçesinde Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, operasyon düzenledikleri adreslerde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli A.O.'nun Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki müstakil evine de baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramada; A.O.'nun Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Bahçedeki Hint kenevirleri sökülerek, el konuldu.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 firariyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title