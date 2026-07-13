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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Belenköy Mahallesi Karahandere Harapseki mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni resmi olarak belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve arozözler ile yangına müdahale ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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