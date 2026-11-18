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Adana'nın Feke ilçesinde 15 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayının ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayında kullanılan aracı ve şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı