Adana'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkiinde otoyolda meydana geldi. İddiaya göre, 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler olaya hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Ambulans ile 2'si ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kaza yeri savaş alınana döndü. - ADANA