Adana'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Araç Çarptı, Sürücü Kaçtı

Adana'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Araç Çarptı, Sürücü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Adana'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.