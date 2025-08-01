Adana'da Yolcu Otobüsünde 990 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Yolcu Otobüsünde 990 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü, bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ve 340 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'da bir yolcu otobüsünün zeminine zulalanmış halde gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu otobüs Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Adana istikametinde durduruldu. Yapılan aramalarda otobüsün zeminindeki zula içerisinde 990 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 340 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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