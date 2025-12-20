Haberler

Dolmuşçuya tehditler savuran PTT kargo şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı

Dolmuşçuya tehditler savuran PTT kargo şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da dolmuş sürücüsüyle PTT kargo şoförü arasında yol verme tartışması sonrası kavga çıktı. Her iki sürücü gözaltına alındı ve PTT kargo şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da dolmuş sürücüsüne tehditler savuran PTT kargo şoförü, polis tarafından gözaltına alındı. Şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 34 NSB 598 plakalı PTT kargo aracının sürücüsü A.T. (31) ile 01 M 0624 plakalı dolmuş şoförü Ö.Y. (32), Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşadı. İkilinin yol verme tartışmasının ardından iddiaya göre dolmuş şoförü, PTT kargo aracının şoförüne 'oğlum git' diyerek küfür etti. Bunun üzerine PTT kargo aracının şoförü 'sen bana oğlum diyemezsin' diyerek aracından inip dolmuşun önüne geçti ve 'hadi git, ben seni bitireceğim, bir daha kimseye oğlum deme. Bana oğlum diyemezsin' diyerek bağırdı. Bir süre sonra dolmuştan inen şoför, bu sefer de PTT kargo aracının sürücüsünün yanında bulunan başka bir şahıs tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye görüntülenirken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her 2 şoförü de gözaltına aldı. Dolmuş şoförü ifadesinin ardından serbest bırakılırken PTT kargonun şoförü A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.T., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

3 kişiyi palayla yaralayan baba-oğul için hakimden tepki çeken karar
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title