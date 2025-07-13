Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da iki arkadaşın yol kenarında tutuştuğu kavga 'pes' dedirtti. Bir kişinin, telefonunu alan arkadaşını yere yatırıp boğazını sıkarak "Telefonu vereceksin" diye bağırması anbean görüntülendi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde ilgin bir olay meydana geldi.
"TELEFONU VERECEKSİN"
İddiaya göre, bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahısta onu yakalayıp bulvarda yere yatırıp boğazını sıktı ve "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Bu ilginç kavga yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kavgayı ise taksici aracından inerek önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa