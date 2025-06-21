Adana'da YKS İçin Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da YKS İçin Huzur ve Güven Uygulaması
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, kurallara uymayan sürücülere 68 bin 246 TL ceza kesildi, aranan 3 kişi yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde YKS nedeniyle bölgede 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bölgesinde 27 ekibin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Uygulamada huzuru bozan kurallara uymayan sürücülere toplamda 68 bin 246 TL para cezası uygulanırken 3 kıraathaneye ve bir internet kafeye idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de uygulamalarda yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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