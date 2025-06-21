Adana'da YKS İçin Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'nın Yüreğir ilçesinde YKS nedeniyle bölgede 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bölgesinde 27 ekibin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Uygulamada huzuru bozan kurallara uymayan sürücülere toplamda 68 bin 246 TL para cezası uygulanırken 3 kıraathaneye ve bir internet kafeye idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de uygulamalarda yakalandı. - ADANA