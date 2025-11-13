Adana'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Adana'da etkili olan sağanak yağış sırasında iki farklı noktaya yıldırım düştü. Düşen yıldırımın yol açtığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da kent genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında iki farklı noktaya yıldırım düştü. Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde çöplerin bulunduğu boş araziye, Yeni Mahalle'de ise bir palmiye ağacına düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ADANA