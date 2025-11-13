Haberler

Adana'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Güncelleme:
Adana'da sağanak yağış sırasında iki noktaya yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da etkili olan sağanak yağış sırasında iki farklı noktaya yıldırım düştü. Düşen yıldırımın yol açtığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da kent genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında iki farklı noktaya yıldırım düştü. Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde çöplerin bulunduğu boş araziye, Yeni Mahalle'de ise bir palmiye ağacına düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
