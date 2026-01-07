Haberler

Taşlı saldırıyı iş yeri sahibi oğluna yaptırmış

Adana'da iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyon ofisine yapılan taşlı saldırıyla ilgili olarak iş yeri sahibi, oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da yılbaşı gecesi iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyonu ofisine parke taşlı saldırı düzenlediği öne sürülen iş yeri sahibi, oğlu ve arkadaşı gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olay, yılbaşı gecesi Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşler Burcu Uğur (39) ve Gizem Köse'nin (42) işlettiği düğün organizasyon ofisine kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız kardeşlerin şikayeti üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada iş yeri sahibi B.Y. ile kiracıları kardeşler arasında iş yerindeki masraf tartışması yüzünden gerilim yaşandığı tespit edildi. B.Y.'nin yılbaşı gecesi, oğlu B.Y.'ye iş yerini taşlamasını söylediği iddia edildi. Bunun üzerine de B.Y.'nin arkadaşı E.A. ile iş yerini taşladığı öğrenildi. Edinilen bu bilgiler doğrultusunda polis, baba ve oğlunun da aralarında olduğu 3 şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

