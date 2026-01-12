Haberler

Otomobilin çarpması ile savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki Bekir Avcu, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kaza, dün sabah Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken, gözaltına allınan sürücü tutuklandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
