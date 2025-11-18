Haberler

Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı kişiyi iç çamaşırıyla kaçarken öldürdü

Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı kişiyi iç çamaşırıyla kaçarken öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da evli kardeşini başka bir şahısla basan ağabey katil oldu. Yasak aşk yaşayan ikiliyi evde uygunsuz halde basan ağabey, iç çamaşırıyla kaçmaya çalışan Baran B.'yi sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Adana'da bir evde yakalanan yasak ilişkinin ardından çıkan kavga, sokakta kanlı bir cinayete dönüştü.

AĞABEY UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Seyhan Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE KAÇTI

Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİ İLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce 'sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.