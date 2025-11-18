Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı kişiyi iç çamaşırıyla kaçarken öldürdü

Adana'da bir evde yakalanan yasak ilişkinin ardından çıkan kavga, sokakta kanlı bir cinayete dönüştü.

AĞABEY UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Seyhan Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE KAÇTI

Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİ İLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce 'sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.