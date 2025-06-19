Adana'da Yankesicilik Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da bir kadının çantasından 14 bin 700 TL çalan şüpheli K.Ö., güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Adana'da yankesicilik anları saniye saniye görüntülendi: Şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle 14 bin 700 TL çalan şüphelinin o anları saniye saniye görüntülere yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polisi nşüpheliyi kısa sürede yakalayıp tutuklanmasını sağladı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki iş yerlerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Şüpheli K.Ö. kalabalık bir anda, bir kadının çantasından 14 bin 700 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüphelinin hırsızlık anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Parasının çalındığını fark eden kadının ihbarı üzerine bölgeye polis gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli K.Ö.'yü tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üzerinden çalınan paranın 4 bin TL'si ele geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'Yankesicilik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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