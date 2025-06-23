Adana'da Yangın: Baba Çocuklarını Sakinleştirirken Görüntülendi

Adana'da Yangın: Baba Çocuklarını Sakinleştirirken Görüntülendi
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde traktör yangını sırasında baba Süleyman Deveci, çocuklarını sakinleştirirken kaydedilen anlar dikkat çekti. Yangın sonucunda traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir tarlada yanan traktörü gören baba, "Size bir şey olmasın" diyerek çocuklarını sakinleştirdiği anlar görüntüye yansıdı.

Olay, önceki gün İmamoğlu ilçesine bağlı Camili köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Süleyman Deveci'ye ait traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden Deveci, hızla traktörden uzaklaşarak çocuklarını güvenli bir alana aldı. Yangına yapacak bir şeyi olmayan baba, alevleri cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler de ise Deveci'nin ağlayan çocuğuna, "Oğlum ağlama, tamam size bir şey olmasın" diyerek teselli ettiği duyuldu.

Yangında traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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