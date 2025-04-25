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Adana'da Yağmurda Mahsur Kalan Çocuklar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Adana'da Yağmurda Mahsur Kalan Çocuklar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Adana'nın Huzurevleri Mahallesi'nde etkili olan yağmur, yolları göle döndü. 23 Nisan etkinliğinden dönerken serviste mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana'da dün gece etkili olan yağmurda göle dönen yolda kalan servis aracında mahsur kalan çocukları itfaiye erleri omuzlarına alarak kurtardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde gece başlayan ve şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar göle döndü, birçok araç yolda ilerleyemedi. 23 Nisan etkinliğinden dönen ve çocukları taşıyan bir servis de göle dönen yolda kaldı. Bunun üzerine servistekiler 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Servisin olduğu yere ulaşan ekipleri çocukları tek tek omuzlarına alıp suyun olmadığı yere çıkartıp kurtardı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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