Evinde kilolarca bonzai yapacak hammadde ele geçirildi: 'Uygun bulunca toplu alıyorum, içiciyim' dedi
Adana'da bir evde 4 kilo 983 gram bonzai yapımında kullanılacak hammadde ele geçirilen şüpheli E.A., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde uyuşturucu madde kullanmakta olduğunu belirtti.

Adana'da bir evde 4 kilo 983 gram bonzai yapılacak hammadde ele geçirilen şüpheli yakalanıp tutuklanırken, "Kullanıyorum, uygun bulduğum zamanlar toplu alıyorum" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.A.'nın (35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin oturduğu eve baskın yaptı. Yapılan baskında poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 49, 83 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden 4 kilo 983 gram bonzai üretildiği belirtildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Uyuşturucu madde satmıyorum, kullanıyorum. Uygun bulduğum zamanlar toplu alıyorum" dediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
