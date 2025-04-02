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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama

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Adana'da bir katlı otoparkta uyuşturucu satışı yapan 7 şüpheli yakalandı. 3 bin 268 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Otoparka uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

ADANA - Adana'da katlı otoparkı paravan olarak kullanıp uyuşturucu satışı yapan 7 şüpheli yakalandı, 3 bin 268 adet hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir katlı otoparkta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine otopark takibe alındı. Ekiplerin takibinde şüphelilerin araçlarını otoparka park eder gibi gelip, duranlara uyuşturucu madde satanları tek tek belirledi. Savcılık talimatıyla polis otoparka operasyon gerçekleştirerek 7 şüpheliyi yakaladı. Dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada 3 bin 257 adet sentetik ecza, 11 adet ecstasy ve 1,14 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler 'İçiciyiz, uyuşturucu satışı ile bağlantımız yok' savunmasını yaparak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Ancak şüphelilerinden w6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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