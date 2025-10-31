Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da narkotik polislerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 5 şüpheli belirlenerek adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada 103,03 gram bonzai, 34,75 gram bonzai hammaddesi, 6,55 gram esrar, 99,40 gram kokain, 14,01 gram metamfetamin, 51 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 900 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul etmezken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA