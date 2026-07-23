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Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik hap ve silah ele geçirildi

Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik hap ve silah ele geçirildi
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Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik hap, esrar ve silah ele geçirildi.

Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 5 bin 917 sentetik hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 917 adet sentetik hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 186 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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