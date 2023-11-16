Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Sedat T. ile arkadaşları İbrahim Erhan Y. ve Sultan Ö.'nün yaşadığı eve operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 9,02 gram metamfetamin, 1,66 gram bonzai ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında; uyuşturucu satmadıklarını, kullanmak için aldıklarını öne süren şüphelilerden Sedat T. ile İbrahim Erhan Y. tutuklandı, Sultan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.