Adana'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Denetim: Bir Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Adana'da park ve bahçelerde yapılan denetimlerde bir şüpheli, uyuşturucu madde kullanacağı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Kesinlikle uyuşturucu satışı yapmıyorum, sadece kullanıcıyım" dediği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı motosikletli 'Narkotim' ekipleri, kentteki park ve bahçelerde uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Narkotim polisleri şok baskınlar yaparak, parkta durumundan şüphelendiği 211 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı. Uygulamada A.T. (26) park içerisinde uyuşturucu madde kullanacağı sırada polise suçüstü yakalandı. A.T.'nin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi. Emniyete götürülen A.T.'nin "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Kesinlikle uyuşturucu satışı yapmıyorum, sadece kullanıcıyım" dediği öne sürüldü. Şüpheli hakkında madde kullanımı nedeniyle adli işlem başlatıldı. - ADANA