Adana'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Denetim: Bir Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Denetim: Bir Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, park ve bahçelerde uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik denetim yaptı. Yapılan uygulamada bir kişi, uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı ve üzerinde 5 gram bonzai bulundu. Şüpheli, sadece kullanıcı olduğunu ifade etti.

Adana'da park ve bahçelerde yapılan denetimlerde bir şüpheli, uyuşturucu madde kullanacağı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Kesinlikle uyuşturucu satışı yapmıyorum, sadece kullanıcıyım" dediği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı motosikletli 'Narkotim' ekipleri, kentteki park ve bahçelerde uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Narkotim polisleri şok baskınlar yaparak, parkta durumundan şüphelendiği 211 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı. Uygulamada A.T. (26) park içerisinde uyuşturucu madde kullanacağı sırada polise suçüstü yakalandı. A.T.'nin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi. Emniyete götürülen A.T.'nin "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Kesinlikle uyuşturucu satışı yapmıyorum, sadece kullanıcıyım" dediği öne sürüldü. Şüpheli hakkında madde kullanımı nedeniyle adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı

Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.