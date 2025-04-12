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Adana'da Uyuşturucu Krizi: İki Şahıs Emekleyerek Yolda Gündem Oldu

Adana'da Uyuşturucu Krizi: İki Şahıs Emekleyerek Yolda Gündem Oldu
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen iki kişi, kriz geçirerek yol ortasında emeklemeye başladı. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı ve bağımlıların zorlu durumunu gözler önüne serdi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs kendinden geçti. O anlar görüntüye yansırken şahıslardan birinin yol ortasında emeklemesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen 2 şahıs kriz geçirdi. Şahıslar önce yuvarlandı, sonra da birisi yol ortasında emekledi. Değişik sesler de çıkartıp çevreyi rahatsız eden şahıslar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O anlar, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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