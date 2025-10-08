Haberler

Adana'da uyuşturucu bağımlısının aile bireylerini rehin aldığı iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, aile bireylerini rehin aldı. Ailenin yakınlarının 112'yi arayarak ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de gönderildi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sürerken, olay yerinden silah sesleri duyuldu. Polisin ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolundaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs aile bireylerini rehin aldı. Olayı öğrenen ailenin yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye takviye olarak özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs ikna edilmeye çalışılırken bir anda silah sesleri duyuldu.

Polisin ikna etme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
