Adana'da trafik kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada
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Adana'da trafik kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada Adana'da kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı.
Adana'da trafik kazasından inanılmaz kurtuluş kamerada
ADANA - Adana'da kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Bu sırada motosiklet sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Kozan Yolu'nda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Kaza anında seyir halindeki motosikletli ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. İnanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa