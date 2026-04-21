Sürücünün firar ettiği kazada hayatını kaybeden Zehra, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zehra Akbaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zehra Akbaş, toprağa verildi.

Kaza, Yassıçalı Mahallesi toklular yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a (22) arkadan gelen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Yerde hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalama çalışması sürerken, kazaya karıştığı değerlendirilen otomobil bir bahçede terk edilmiş halde bulundu. Aracın ön farlarının kırık olduğu ve ruhsat sahibinin T.M. olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zehra Akbaş'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgdan alınan Akbaş'ın cenazesi, Toklular Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
Haberler.com
500

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret