Sürücünün firar ettiği kazada hayatını kaybeden Zehra, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zehra Akbaş, toprağa verildi.

Kaza, Yassıçalı Mahallesi toklular yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a (22) arkadan gelen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Yerde hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalama çalışması sürerken, kazaya karıştığı değerlendirilen otomobil bir bahçede terk edilmiş halde bulundu. Aracın ön farlarının kırık olduğu ve ruhsat sahibinin T.M. olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zehra Akbaş'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgdan alınan Akbaş'ın cenazesi, Toklular Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

