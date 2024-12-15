Adana'da Trafik Denetimleri Yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan Caddesi'nde kural ihlali yapan sürücülere karşı uygulama yaptı. Polis sürücüleri tek tek durdurup emniyet kemeri, ehliyet, kontrolü yaptı. Polis şüphelendiği sürücülere alkol testi de yaptı. Polis motosiklet sürücülerini de durdurup kask uygulaması yaptı. Denetimde sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Belgesi eksik olan ve kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı. - ADANA