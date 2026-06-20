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Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Adana'da TAG Otoyolu'nda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki iki çocuk yaralandı.

Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkiinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Yaman (35) yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde bulunan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları M.E.Y. (9) ile N.Y.'yi (5) araçtan çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Hasan Yaman ise bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Yaman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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