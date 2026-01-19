Haberler

Parke taşıyla camları kırıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Parke taşıyla camları kırıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir telefoncunun camlarını parke taşlarıyla kırarak içeri giren hırsızlar, cep telefonları ve tablet çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir telefoncunun camlarını parke taşıyla kırıp, tablet, telefon çalan şüphelilerin hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karafatma Caddesi'nde bir telefoncuda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskı ile kapalı 2 kişi, parke taşı ile iş yerinin camlarının kırıp içeri girdi. Şüpheliler, cep telefonu, tablet gibi birçok ürünü kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu