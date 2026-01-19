Parke taşıyla camları kırıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir telefoncunun camlarını parke taşlarıyla kırarak içeri giren hırsızlar, cep telefonları ve tablet çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karafatma Caddesi'nde bir telefoncuda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskı ile kapalı 2 kişi, parke taşı ile iş yerinin camlarının kırıp içeri girdi. Şüpheliler, cep telefonu, tablet gibi birçok ürünü kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA