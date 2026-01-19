Parke taşıyla camları kırıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Adana'da bir telefoncunun camlarını parke taşıyla kırıp, tablet, telefon çalan şüphelilerin hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karafatma Caddesi'nde bir telefoncuda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen yüzleri kapüşon ve motosiklet kaskı ile kapalı 2 kişi, parke taşı ile iş yerinin camlarının kırıp içeri girdi. Şüpheliler, cep telefonu, tablet gibi birçok ürünü kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA