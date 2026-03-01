Haberler

Cep telefonu bayii ve kuyumcu görünümlü tefecilik iddiası: 11 gözaltı

Cep telefonu bayii ve kuyumcu görünümlü tefecilik iddiası: 11 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da cep telefonu bayii ve kuyumcu süsü vererek tefecilik yaptığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet, çek ve dijital materyal ele geçirildi.

Adana'da kendilerine cep telefonu bayii ve kuyumcu süsü vererek tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek ve dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cep telefonu bayii ve kuyumcu görünümüyle tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon 167 bin lira değerinde 64 senet ve çek, 910 bin 950 TL nakit para, 8 POS cihazı, 107 kredi kartı, 8 bin 545 slip, 11 tapu belgesi, 105 çeşitli belge, 16 ajanda, 2 kaşe, 1 para sayma makinesi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İran yeni saldırı dalgası başlattı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok