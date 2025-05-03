Adana'da Sulama Kanalında Sürüklenen Adam Kurtarıldı

Adana'da Sulama Kanalında Sürüklenen Adam Kurtarıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, sulama kanalında hareketsiz olarak sürüklenen 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma işleminin ardından hastaneye kaldırılan Uluman'ın durumu ağır olduğu bildirildi.

Adana'da sulama kanalında sürüklenen bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde sulama kanalında 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman'ın hareketsiz suda sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar Uluman'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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