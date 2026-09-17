Adana’da sulama kanalında kaybolan kişi aranıyor

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Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi suda kayboldu. Su altı polisinin kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi Ege Bağatur Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi suya düştü. Bir süre suda çırpınan kişi gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polisler, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi bulmak için sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı