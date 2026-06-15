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Sulama kanalında can pazarı: 2 kişi son anda kurtarıldı

Sulama kanalında can pazarı: 2 kişi son anda kurtarıldı
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Adana'da sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sulama kanallarına yöneldi. Yüreğir ilçesinde iki ayrı olayda 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Adana'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar sulama kanallarına yönelirken, Yüreğir ilçesinde iki ayrı olay faciaya ramak kala önlendi. 2 kişi boğulmaktan itfaiye ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan sulama kanalında günün farklı saatlerinde iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kanalda çırpınan şahısları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan can pazarında bazı vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Sulama kanalından çıkarılan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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