Sulama kanalına giren çocuk kayboldu, yakınları gözyaşı döktü

Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu. Çocuğun bulunması için çalışma başlatılırken, yakınları gözyaşı döktü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.İ. isimli yabancı uyruklu çocuk, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Kısa süre sonra İ.İ., gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı. İ.İ.'nin yakınları sulama kanalı kenarına gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin sulama kanalında arama çalışması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı