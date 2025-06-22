Adana'da Sulama Kanalına Düşen 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Sulama Kanalına Düşen 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına düşen 11 yaşındaki Suriye uyruklu Feryat Nasır, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adana'da sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına giren 11 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak can verdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynarken suya düşen bisikletini almak amacıyla sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanal bölümünde bulundu.

Sudan çıkarılan Feryat Nasır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.