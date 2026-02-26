Haberler

Sobadan sızan gazdan etkilenen baba ile oğlu hastanelik oldu

Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba Evren Etgü ve oğlu Abdullah Etgü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ve oğlu hastanelik oldu.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur vaktinde kalkan aile fertleri, baba Evren Etgü (50) ve oğlu Abdullah Etgü'nün (17) hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Durumları ağır olan baba-oğul, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
