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Adana'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 18 Gözaltı

Adana'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 18 Gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yapan 18 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da silah kaçakçılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 12'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahları piyasaya sürüp ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zaman baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 18 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla 12'si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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