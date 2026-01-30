Haberler

Adana'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastı

Güncelleme:
Adana'da etkili olan şiddetli sağanak yağış yolları göle çevirirken, bazı apartman bahçeleri su ile doldu. Rögarların taşmasıyla birlikte kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Adana'da şiddetli sağanak yağış yolları göle çevirdi, bazı apartmanların bahçeleri suyla doldu, kentteki rögarlar ise volkan gibi patladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı şiddetli yağış Adana'da etkili oldu. Yağışla birlikte merkez Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki birçok yol göle döndü. Merkez Sarıçam ilçesindeki bazı apartmanların bahçeleri ise suyla doldu. Merkez Seyhan ilçesinde de Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalıyla ana bulvar adeta birleşti. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Öte yandan kentteki rögarlar ise taşıp adeta volkan gibi patladı.

Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Haberler.com
500

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

