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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında, vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedinin Fatoş Şavir'e ait olduğu tespit edildi. Ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu. Kadının ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, gölün kıyısında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemelerin ardından cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğunu tespit etti.

Şavir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şavir'in ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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