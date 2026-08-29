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Adana'da saka kuşu avcısına 297 bin lira ceza

Adana'da saka kuşu avcısına 297 bin lira ceza
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Adana’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri saka kuşlarını kaçak avlayan kişiye, 50 bin 808 lira idari para cezası ve 246 bin 800 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 297 bin 608 lira ceza kesti.

Adana'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri saka kuşlarını kaçak avlayan kişiye, 50 bin 808 lira idari para cezası ve 246 bin 800 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 297 bin 608 lira ceza kesti.

Adana DKMP Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde koruma ve kontrol görevi yaparken yasa dışı avlanan bir kişiyi tespit etti.

Yapılan kontrolde, ikisi canlı mühre olmak üzere 24 saka kuşu ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 50 bin 808 lira idari para cezası ve 246 bin 800 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 297 bin 608 lira para cezası uygulandı.

El konulan 24 saka kuşu ise kontrollerin ardından doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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