Adana'da Polisten Şok Uygulama: 3 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Polisten Şok Uygulama: 3 Şüpheli Yakalandı
Kozan'da polis, düzenlediği denetimlerde 3 şüpheliyi yakaladı, uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Haftada 41 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 124 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada ilçe genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Hafta boyunca 41 noktada toplam 292 emniyet personeli ile yapılan şok uygulamalarda 1 adet tabanca ve 14 adet fişek, 4.70 gram uyuşturucu madde ile 354 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu satıcısı ile silahlı kanuna muhalefet suçundan aranan 2, dolandırıcılıktan 4 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı da yakaladı. Yakalanan 3 şüpheli de emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Trafik denetimlerinde ise modifiyeli olduğu tespit edilen 4 araca işlem yapılırken, 124 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 21 araç ve 7 motosiklet trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
