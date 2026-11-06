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Adana'da polisler, Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanedeki çocuklara moral verdi

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Adana'da polisler, Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanedeki çocuklara moral verdi
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Adana'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında polis ekipleri, hastanede tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla sohbet edip hediyeler vererek moral verdi ve her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Adana'da polis ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi. Polisler çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler takdim etti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hastanede tedavi gören lösemili çocuklarla bir araya geldi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette polis ekipleri, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren ekipler, lösemili çocukların yüzünü güldürerek moral vermeye çalıştı.

Polis ekipleri, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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