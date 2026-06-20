625 kilo bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi, süphelinin 'Düğüne gittim' savunması dikkat çekti

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu bir otomobilde, dedektör köpeğinin tepki verdiği kapıdan 6 kilo 250 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T.'nin (30) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler neticesinde söz konusu şüpheli takibe alındı. B.T.'nin kullandığı otomobilin önü kesilerek durduruldu. Dedektör köpeği araçta yaptığı aramada sol arka kapıya tepki verdi.

Polis arka kapıyı sökerek içerisinden 6 kilo 250 gram bonzai ham maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddeden 625 kilogram bonzai üretilebildiği bildirildi.

Emniyete götürülen B.T. sorgusunda, "Araçla düğüne gittim, uyuşturucu maddeden kesinlikle haberim yok" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı