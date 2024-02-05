Adana'da polis eğitim öğretim dönemi başladı
Adana'da polis eğitim öğretimin ikinci dönemin başlamasıyla okul önlerinde uygulama yapılırken İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan denetlemelerde bulundu ve öğrencilerle bir araya geldi.
Adana'da polis eğitim öğretimin ikinci dönemin başlamasıyla okul önlerinde uygulama yaparken İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan uygulamaları denetleyip sonra okullarda öğrencilerle bir araya geldi.
Adana Emniyet Müdürlüğü, 2023-204 eğitim-öğretimin ikinci döneminin başlamasıyla okul önlerinde asayiş ile narkotik uygulaması yapıldı. Uygulamada toplum destekli polisler dolandırıcılık gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi.
Adana Emniyet Müdürü Arıkan, uygulama noktalarına gelerek denetlemelerde bulundu. Arıkan, akabinde bölgedeki okullara gidip öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet ettikten sonra Arıkan, bölgedeki esnafla konuşarak sorunlarını sıkıntılarını dinledi. - ADANA