Adana'da plastik üretim tesisindeki yangın söndürüldü

Güncelleme:
Yüreğir ilçesindeki plastik üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Adana'da plastik üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir plastik üretim tesisinde çıktı. Tesisten yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından tesiste soğutma çalışmaları sürerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
