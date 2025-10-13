Haberler

Adana'da Pastaneye El Bombası Atıldı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Pastaneye El Bombası Atıldı: 4 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Adana'da bir pastaneye atılan pimi çekilmemiş el bombası nedeniyle 4 şüpheli tutuklandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, pastanede oturan iki kişinin panikle kaçış anlarını gösteriyor.

Adana'da 4 şüphelinin tutuklandığı bir pastaneye atılan pimi çekilmemiş el bombasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Atılan bombayla birlikte pastanede oturan iki kişinin panikle kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

Olay, 5 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin bulunduğu sırada Z.Ö.'ye ait pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekilmediği belirlendi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli Ö.G.'yi kaçarken yakaladı. Olaydan sonra bombayı atanın yanı sıra olayı azmettirdiği öne sürülen Kadir K., Sezer S. ve Abdullah Ü. de operasyonla gözaltına alındı. Bombayı atanla birlikte 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pimi çekilmemiş el bombası atıldığı sırada pastanede 2 kişinin oturduğu, panik yaşadıkları ve kaçtıkları anlar yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
