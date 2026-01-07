Haberler

Parmağını kombi borusuna sıkıştırdı

Parmağını kombi borusuna sıkıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, parmağını kombi borusuna sıkıştıran bir kişi, Cankur ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler boruyu özel bir testere ile keserek parmağı çıkardı.

Adana'da parmağını kombi borusuna sıkıştıran bir kişinin imdadına Cankur ekipleri yetişti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi parmağını kombi borusuna sıkıştırdı. Şahsın ne yaptıysa parmağını borudan çıkaramaması üzerine durum Cankur ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine giden ekipler, boruyu özel bir testereyle kesti.

Uzun süren çalışma sonucu parmak sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum