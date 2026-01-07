Parmağını kombi borusuna sıkıştırdı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, parmağını kombi borusuna sıkıştıran bir kişi, Cankur ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler boruyu özel bir testere ile keserek parmağı çıkardı.
Adana'da parmağını kombi borusuna sıkıştıran bir kişinin imdadına Cankur ekipleri yetişti.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi parmağını kombi borusuna sıkıştırdı. Şahsın ne yaptıysa parmağını borudan çıkaramaması üzerine durum Cankur ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine giden ekipler, boruyu özel bir testereyle kesti.
Uzun süren çalışma sonucu parmak sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ADANA
