Adana'da parmağını kombi borusuna sıkıştıran bir kişinin imdadına Cankur ekipleri yetişti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi parmağını kombi borusuna sıkıştırdı. Şahsın ne yaptıysa parmağını borudan çıkaramaması üzerine durum Cankur ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine giden ekipler, boruyu özel bir testereyle kesti.

Uzun süren çalışma sonucu parmak sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ADANA