Adana'da Otoyolda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan Volvo marka aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 BJE 514 plakalı Volvo marka araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Tırın arkasına adeta ok gibi saplanan otomobilde sürücü sıkıştı. Tır sürücüsü aracını durdurup hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarırken hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA